Boks Milli Takımı'nda hedef Tokyo'da madalya!

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmaları izleyen Arın, AA muhabirine, kadın ve erkek boks milli takımlarının uzun süredir Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na hazırlandığını belirtti.

Bu kapsamda çeşitli turnuvalara katıldıklarını, kampların da devam ettiğini anlatan Arın, "Hedefimiz önce Avrupa kota müsabakalarında vize almak, daha sonra Tokyo'ya gidip bayrağımızı dalgalandırmak. Hedefimiz altın madalya. Tarihe geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile savaş halinde olduğunu dile getiren Arın, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle sporcular bir süre boks yapamadı. Bu sıkıntı her ülkede var. Her ülke pandemiyle savaşıyor. Şu anda elimizden geldiği kadar hocalarımız sağ olsun, gece gündüz çalışıyorlar. Başkanımız tam desteğini veriyor. Bizler de elimizden geldiği kadar takımımızı yalnız bırakmıyoruz. Sporcuların performansı iyi. Planlı programlı şekilde her şey yolunda gidiyor. Ülkemizi Tokyo'da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bütün sporcularımızın madalyayla dönmesini isteriz."

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ise olimpiyat yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak, "Şu an her şey istediğimiz gibi ilerliyor. Sakatlık olmadan verim almaya çalışıyoruz. Hedefimiz nisandaki vize maçlarını takım halinde geçebilmek. Olimpiyatta da altın madalya için mücadele vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli boksör Aycan Güldağı da Avrupa kota müsabakaları için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, "Uluslararası turnuvalarla olimpiyatlara daha iyi hazırlanıyoruz. İnşallah emin adımlarla ilerleyip yarım bıraktığımız vizeyi alacağız. Olimpiyatlarda madalya kazanmak istiyoruz. Yaşım çok genç, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum." diye konuştu.