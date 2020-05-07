Boksta yepyeni kurallar! Koronavirüs sonrası...

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs spor branşlarını da vurdu. Futbol ve basketbol gibi ana branşlarla beraber boks gibi ilgi çeken diğer sporlar da etkilendi.

BBC'de yer alan haberde; İngiltere'de boks maçları temmuz ayında başlıyor. Başta dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua olmak üzere birçok önemli isim çok ciddi kurallara tabi olacak ve karşılaşmalarda seyirciler yer almayacak.

Ancak en çok dikkat çeken kuralların başında rauntlarda kenarda kovaya tükürmek konusunda gelen yasak var. Artık boksörler tüküremeyecek.

Bununla beraber diğer önemli kurallar şöyle:

-Maçlar seyircisiz olacak.

-Ringe gelene kadar ve soyunma odasında boksörler maske takacak.

-Antrenörler, hakemler ve salondaki herkes maske ve eldiven takacak.

-Ring içinde kameraman, anonsçu ve raunt tabelalarını tutan manken kızlar olmayacak.

-Kovaya tükürmek yasak olacak.

-Salona girecek herkes koronavirüs testinden geçecek.

-Hakemler, boksörler, antrenörler dövüşten 2 gün önce teste girmek zorunda.

-Kısıtlı sayıda gazeteci, yönetici ve yayıncı katılabilecek.