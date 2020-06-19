Bol gol ilk tercih

Koronavirüs nedeniyle sezonun iptal edilmesine direkt karşı çıkan 20. sıradaki Norwich City; küme düşme hattından 6 puan uzakta. Artık kalan 9 haftada hata yapma lüksleri yok. Ancak risk alma lüksleri de yok. Pandemi öncesi evlerinde Leicester City’yi 1-0 yenerek dikkat çekmişlerdi. Bu nedenle mağlup olma ihtimalleri düşük. Ancak Southampton da 34 puanla tehlikeli bölgeden uzak dursa da oluşabilecek bir rehavet ortamında kriz yaşayabilirler. İki takımın temkinli ve sabırlı futboluyla ALT ihtimali oldukça yüksek.

2.60 İSTANBUL-HATAY: 0

Süper Lig gibi TFF 1. Lig’de de salgın sonrası start seyircisiz verilecek. Bu durum her takımın performansına farklı etki ediyor. Ev sahibi İstanbulspor, düşme hattının 9 puan önünde ve tek amaçları bu farkın kapanmaması. Hatayspor ise adım adım Süper Lig’e gidiyor. BŞB Erzurumspor ile arayı açtılar ve zirve yarışında kalan haftalarda herhangi bir tehdit istemiyorlar. Tabii ki konuk ekip Hatayspor galibiyete daha yakın taraf. Ama sürpriz oynamak isteyenler sezonun ilk maçını penaltı golüyle tek farklı kaybeden İstanbulspor’un inatçılığını gözönünde bulundurup, beraberlik tercihini seçebilirler.

1.55 GİRESUN-ADANA: 1

Bir takım play-off, öteki takım ise ligde kalma derdinde. Hafta içinde hedefini ‘7’de 7 olarak belirleyen Giresunspor, iç sahada sadece Menemenspor ve Balıkesirspor’a kaybetti. Adanaspor’un ise kaybedeceği bir puana bile tahammülü yok. Düşme hattından kurtulmak için şiddetle galibiyete ihtiyaçları var. Özellikle hem teknik direktör Coşkun Demirbakan, hem de genç oyuncular verdikleri demeçlerde adeta varolma savaşı vereceklerinin altını çizdiler. Fakat Giresunspor herhangi bir sürprize izin vermeyecektir.

1.50 ANKARAGÜCÜ-BAŞAKŞEHİR: 2

Süper Lig’de 28. haftanın perdesi Ankara’daki zorlu randevuyla açılıyor. Alanyaspor galibiyetiyle lige dönen şampiyonluğun en güçlü adaylarından Medipol Başakşehir, Ankaragücü’nü de mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Ateş hattındaki Başkent ekibi de güçlü rakibini devirmek için her şeyini ortaya koyacak. Başakşehir, Alanyaspor karşısındaki hırsı ve enerjisiyle bu sezon şampiyonluğu ne kadar çok istediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Visca, İrfan Can, Demba Ba ve Mahmut’un performansı dikkat çekiciydi. İki takım arasında hem futbol hem de kadro olarak ciddi bir kalite farkı bulunuyor. Cezalı Ante Kulusic ve sakat Orkan Çınar’dan yoksun olan Ankaragücü’nün sahadan puanla ayrılması zor görünüyor.

2.60 MALLORCA-LEGANES: 0

Bu mücadele belki de La Liga’nın bu haftaki en zorlu maçı olacak. Çünkü iki takım da düşme hattında yer alıyor ve alacakları puan ya da puanlar adeta altın değerinde. Mallorca’nın da Leganes’in de kayıba tahammülü olmadığı için defans güvenliğini hiçbir dakika elden bırakmayacaklardır. İki ekip de gol atmakta çok zorlanıyor. Özellikle Leganes bu konuda La Liga’nın en kısır takımı. Öncelikli tercih az gollü bir maç olmalı. Kuponlarda oranın daha fazla yükselmesini isteyen iddaaseverler beraberlik tercihini deneyebilir.

1.70 TOTTENHAM-M.UNITED

Premier Lig’de pandemi döneminin ardından adeta 3. bir devre başlamış gibi oldu. Bu nedenle son 9 haftaya ilk 4’ün dışında giren Tottenham ile Manchester United yeni bir fırsat arıyor. 8. sırada olan Tottenham; seyircisiz bir ortamda da olsa evinde Manchester United’ı yenmek zorunda. Manchester United’da da pandemi sonrası ligde oluşan yeni ortamda her fırsatı değerlendirmeye hazır. İlk 4 sıranın katılacağı Şampiyonlar Ligi’ne şu anda 3 puan geride olan ManU da kazanmayı amaçlıyor. İki takımın karşılıklı golleriyle; 3’ten fazla gol ve ÜST seçeneği makul. Mourinho-Solskjaer çekişmesi heyecanlı olacak.