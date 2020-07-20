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20.07.2020 - 12:17 | | ANKARA (AA)

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Salinas vefat etti

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Cesar Salinas, 58 yaşında hayata veda etti.

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Salinas vefat etti
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Federasyondan yapılan açıklamada, Salinas'ın ölüm nedenine değinilmezken, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dilendi. Ülke basınında yer alan haberlerde, Cesar Salinas ve Bolivya 1. Futbol Ligi ekiplerinden The Strongest'ın başkanlığını üstlenen eşi Ines'e bir hafta önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konduğu, nefes alma sorunu nedeniyle bir haftadır hastanede entübe olarak tedavi gören Cesar Salinas'ın verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği iddia edildi.

Eşi Ines'in ise hastalığı yenerek hastaneden taburcu olduğu ifade edildi. 

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Salinas vefat etti

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