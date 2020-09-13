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13.09.2020 - 13:55 | | BOLU (AA) -

Boluspor, Felipe Trevizan Martins'i transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 33 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Felipe Trevizan Martins'i renklerine bağladı.

Boluspor, Felipe Trevizan Martins'i transfer etti
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Boluspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen sezon Hannover 96 takımında forma giyen Felipe ile 1 1 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi, ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayan takımla antrenmana çıktı.

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