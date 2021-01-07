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Haberler1.Lig Haberleri Boluspor, Kerim Alıcı ile yollarını ayırdı
07.01.2021 - 16:10 | | İHA

Boluspor, Kerim Alıcı ile yollarını ayırdı

Boluspor, sezon başında Göztepe’den kiraladığı Kerim Alıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Boluspor, Kerim Alıcı ile yollarını ayırdı
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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon başında Göztepe’den kiralık olarak aldığı Kerim Alıcı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübü Göztepe'nin 'devre arası geri çağırma' maddesini kullanması nedeniyle Kerim Alıcı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kerim Alıcı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

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Boluspor, Kerim Alıcı ile yollarını ayırdı

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