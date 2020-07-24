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24.07.2020 - 14:15 | | BOLU (AA)

Boluspor Kulübü olağanüstü kongre kararı aldı

Boluspor Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Boluspor Kulübü olağanüstü kongre kararı aldı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı başkanlığında, toplantı yeter sayısı ile olağan olarak gerçekleştirilen toplantıda, gündemde bulunan hususların görüşülerek değerlendirildiği kaydedildi. Toplantıda, yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul kararı aldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olağanüstü genel kurul toplantısının, 8 Ağustos'ta saat 15.00'te Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi Boluspor Halı Saha Tesisleri'nde yapılmasına, bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 15 Ağustos tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir."

Boluspor Kulübü olağanüstü kongre kararı aldı

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