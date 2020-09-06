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Haberler1.Lig Haberleri Boluspor, Mihajlovic'e 2 yıllık imza attırdı
06.09.2020 - 15:44 | | BOLU (İHA) -

Boluspor, Mihajlovic'e 2 yıllık imza attırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Sırp kanat oyuncusu ile Nemanja Mihajlovic 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor, Mihajlovic'e 2 yıllık imza attırdı
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Bolu’da, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Arka Gdynia forması giyen kanat oyuncusu 26 yaşındaki Nemanja Mihajlovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni transfer Mihajlovic, kulüp binasında yapılan imza töreninin ardından takımla birlikte kamp çalışmalarına başladı.

Futbol hayatına Sırbistan takımı Rad'da futbola başlayan Mihajlovic, daha sonra Teleoptik, Partizan, Heerenveen ve Arka Gdynia takımlarında forma giydi. Kariyerinde 149 maçı bulunan Sırp kanat oyuncusu, 24 kez fileleri havalandırırken, 28 asist yaptı.

Boluspor, Mihajlovice 2 yıllık imza attırdı

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