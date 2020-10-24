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Haberler1.Lig Haberleri Boluspor, Reha Erginer’le anlaştı
24.10.2020 - 11:39 | | BOLU (İHA)

Boluspor, Reha Erginer’le anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 5’inci haftasında yollarını ayırdığı Ahmet Taşyürek’in ardından teknik direktör Reha Erginer ile anlaştı.

Boluspor, Reha Erginer’le anlaştı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezon başında anlaştığı teknik direktör Ahmet Taşyürek ile ligin 5’inci haftasında karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktör arayışlarına başlayan kırmızı beyazlı kulüp daha önce Boluspor’da hocalık da yapan Reha Erginer ile anlaşma sağladı. Boluspor, yeni sezona başladığı teknik direktör Ahmet Taşyürek’le çıktığı 5 karşılaşmadan 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılarak sadece 1 puan toplayabildi. Taşyürek’in ayrılışının ardından Balıkesir deplasmanına hocasız giden kırmızı beyazlı takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

Boluspor, Reha Erginer’le anlaştı

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