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Haberler1.Lig Haberleri Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Eleştirilerde haklılar
16.02.2021 - 20:09 |

Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Eleştirilerde haklılar

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, oyuncularının ortaya koyduğu futbolun geleceğe umutla bakmalarını sağladıklarını ifade ederek, Eleştirilerde haklılar, Boluspor'da beklentiler her zaman yüksek. Bizim oynadığımız iyi oyunu skorla birleştirmemiz gerekiyor. Onu da inşallah bu hafta Tuzlaspor maçı ile yapacağız." dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Eleştirilerde haklılar
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Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı beyazlı ekip, güç antrenmanı yaptı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Reha Erginer, devre arasında yapılan iyi transferlerle beklentinin yükseldiğine dikkat çekerek, Herkesin üzgün olmasını normal karşılamak lazım. Bunlar hepsi doğal, eleştirilerde haklılar. Boluspor'da beklentiler her zaman yüksek. Sadece şu an için değil her zaman bir beklenti var. Devre arasında iyi transferler yaptık. Beklentiyi biraz daha yükselttik. Bu kadar fazla sayıda transfer yapmak takımın kimyasını bozuyor. Çünkü içeride oynadığımız Adana Demirspor maçı ilk yeni transferleri kullandığımız maçtı. Doğrusunu söylemek gerekirse oyuncularla 2 gün antrenman yaparak maça çıktık. Kötü bir gidişat var ama güzel bir oyun da var diye konuştu.

"TAKIMIN İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Boluspor'un içinde bulunduğu kötü gidişatla ilgili de konuşan Erginer, takımın iyi olacağına inandığının altını çizerek açıklamalarına şöyle devam etti:

Eleştirilere hak versem de bu takımın iyi olacağına inanıyorum. İyi bir oyunumuz var. İlk 4 haftada oynadığımız rakipler ilk 6'da sıralanıyor. Giresunspor bize gelene kadar 9 maçta 9 galibiyet almış ve sadece 1 gol yemiş bir takım. Maçın geneline baktığımızda Giresunspor'dan daha üstün oynayan taraf bizdik. Rakibin bizim ceza sahamızdan isabetli şutu bile yok. Baktığımızda istatistikler bize güzel oyunun sinyallerini veriyor. Bütün dikkat istatistiklerde çok iyi ama sonuçta mağlubuz. Esas sıkıntı bu fakat bu bizi üzerken geleceğe umutla bakmamızı engellemiyor. Bizim oynadığımız iyi oyunu skorla birleştirmemiz gerekiyor. Onu da inşallah bu hafta Tuzlaspor maçı ile yapacağız ifadelerini kullandı.

Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Eleştirilerde haklılar

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