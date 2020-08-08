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08.08.2020 - 20:08 | | DHA

Boluspor'un yeni başkanı Abdullah Abat oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da yeni başkan Abdullah Abat oldu.

Boluspor'un yeni başkanı Abdullah Abat oldu
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TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da yeni başkan Abdullah Abat oldu.

Boluspor'un olağanüstü kongresine eski başkanlardan Abdullah Abat tek aday olarak girdi. Kulübün halı saha tesislerinde yapılan kongrede Abat başkanlığa seçildi. Abdullah Abat yaptığı açıklamada, "Dün saat 14.00 civarında başkan adayı olduğumu açıkladım. Daha doğrusu açıklama gereği istedim. Gönül isterdi ki bu işi gerçekten gönül rızasıyla, hevesli, heyecanlı birisi yapsın. Bu bizim isteksiz olduğumuz anlamına gelmesin. Son anda siyasilerin ve Sayın Belediye Başkanımızın desteklerini alarak bu işi doğru bir şekilde yapmak için 2013 yılında bıraktığım Boluspor başkanlığına geri döndüm. Her şey Boluspor için. Boluspor'u daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın" dedi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Boluspor Başkanı Abat'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Abdullah Abat'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle: "Boluspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Kırmızı beyazlı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

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