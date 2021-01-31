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31.01.2021 - 10:34 | | AA

Bordeaux, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi kiraladı

Fransa ekibi Bordeaux, İngiltere'nin Fulham takımından Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bordeaux, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi kiraladı
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Bordeaux Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Seri'nin sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Fransa'nın Nice takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Seri, 2018'de 30 milyon avro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olmuştu. Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Seri, 37 maça çıkıp 2 gol atmış ve bir Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

Fulham'da forma şansı bulmakta zorlanan Seri, bu sezon İngiltere Lig Kupası'nda 2 maça çıkmıştı.

Bordeaux, Fulhamdan Jean Michael Seriyi kiraladı

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