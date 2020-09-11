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11.09.2020 - 09:11 |

Bordeaux - Lyon karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Aralarındaki son 8 maçın tamamında "karşılıklı gol" izlediğimiz Bordeaux ile Lyon, Matmut Atlantique'te kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Fransa Ligue 1'de kesintisiz CANLI YAYIN keyfi Misli.com'da!

Bordeaux - Lyon karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!
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Sezona golsüz Nantes beraberliğiyle giren Bordeaux, milli ara öncesinde Angers deplasmanında da kazanıp 2 maçta 4 puan topladı ve kalesinde gol görmedi. Açılış maçında kırmızı kart gören Mehdi Zerkane'nin cezası sürüyor. Stoper Pablo ve ofansif orta saha Yacine Adli'nin durumları maç saati netleşecek. TD Jean-Louis Gasset gol yemeyen düzeni ve ilk 11'i pek değiştirecek gibi durmuyor. Kalede tecrübeli Benoit Costil, stoperde bir başka tecrübe Laurent Koscielny ve orta sahanın ağır yükünü çeken Otavio diye sıralanan "savunma omurgası" değişmeyecektir.

Şampiyonlar Ligi serüveni devam ettiği için ligin açılışını yapamayan Lyon, 2. hafta ise Dijon karşısında 1-0 geri düşmesine rağmen maçı 4-1 kazanmasını bilmişti. Koronavirüs sürecini atlatan Houssem Aouar maç kadrosunda yer alıyor ancak son durumu maç öncesi kontrol edilecek. Takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Jeff Reine-Adelaide kadroda yok. Marçal'ın Wolves'a satışı sonrası 3-5-2 yerine 4-3-1-2'ye dönüş görebiliriz. Sol bek bölgesi Maxwel Cornet'ye emanet... Barcelona'nın gündemindeki kaptan Memphis Depay da deplasman kafilesinde yerini aldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Aralarındaki son 8 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik, bu 8 maçın 5'i aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.
- Aralarındaki son 4 maçı kaybetmeyen Lyon, son 7 maçın ise sadece 1'ini kaybetti. (4 beraberlik - 2 Lyon galibiyeti)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lyon Kazanır" oldu! %45'lik kesim aralarındaki son maçlarda üstünlüğü bulunan deplasman ekibi Lyon'un kazanacağını düşünüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Bordeaux - Lyon karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.comda

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