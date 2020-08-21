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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Bordeaux - Nantes canlı bahis heyecanı Misli.com'da
21.08.2020 - 09:13 |

Bordeaux - Nantes canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Koronavirüs salgını nedeniyle yarıda kalan geçtiğimiz sezonu 37 puanda noktalayan iki takım, Bordeaux ile Nantes yeni sezonun açılış maçında kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Bordeaux - Nantes canlı bahis heyecanı Misli.com'da
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Geçtiğimiz sezondan sakatlığı devam eden stoper Pablo ve ofansif yönü kuvvetli orta saha oyuncusu Yacine Adli, Bordeaux adına sezonun ilk maçını kaçıracak. Paulo Sousa ile yollar ayrıldı, "Les Girondis" yeni sezona Jean-Louis Gasset ile başlıyor. Bu aynı zamanda 3'lü savunma düzeninden vazgeçip 4'lü savunma düzenine geçmek demek... Hazırlık döneminin son bölümüne yetişen sol bek Loris Benito ve Mexer'in ilk 11'de olması beklenirken, bir diğer stoper Vukasin Jovanovic yedekte maça başlayacak. Takımın kaptanlığını uzun yıllar Arsenal'de forma giyen Laurent Koscielny yapıyor.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs nedeniyle 5 kişinin karantina altına alındığı açıklanan Nantes'ta, en az 3 ismin sezonun açılış maçı öncesi kadroda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Orta sahadan Mehdi Abeid, Ludovic Blas ve Abdoulaye Toure şüpheli, Liverpool'dan kiralanan Pedro Chirivella ilk 11'de başlayabilir. Hücumdaki en önemli silahlar, altyapıdan çıkan Imran Louza ile PSG geçmişi olan Kalifa Coulibaly olacak.

Bordeaux - Nantes canlı bahis heyecanı Misli.comda

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 3 maç "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü Bordeaux kazandı. (1 Nantes galibiyeti)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bordeaux Kazanır" oldu! %41'lik kesim iki takım arasındaki son maçlarda üstün olan Bordeaux'ya güveniyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI BURAK SARIARSLAN NE DİYOR?

Fransa Ligue 1’de yeni sezonun açılış karşılaşması. Tabii ki daha keyifli bir maç çok daha iyi olabilirdi ama elimizdekiyle idare etmek zorundayız.

Konuk ekip Koronavirüs’ten en çok çeken takımlardan bir tanesi. Bu virüsü kapan bazı oyuncuları bu akşam sahada olamayacaklar Bordeaux ise rakibine göre daha iyi durumda ve daha iyi bir kadroya sahip ama ilk hafta maçları her zaman sorun yaratacak kapasiteye sahiptir.

Bu nedenle taraf bahsi almak yerine ev sahibinin 1 gol atmasını kuponlara ekleyebiliriz.

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