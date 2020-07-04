Borsa İstanbul’da şampiyon Trabzonspor

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketleri arasında da zirve yaptı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, hisselerindeki yüzde 218’1’lik artışla yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Spor endeksi, söz konusu dönemde yüzde 50,2 değer kazandı.

Analistler, Trabzonspor’un yeşil sahalardaki başarılı performansını borsaya da yansıttığını belirterek, Trabzonspor’un bu yıl piyasa değerinin ilk defa 1 milyar TL’yi aşarak 1 milyar 985 milyon liraya kadar yükseldiğine dikkati çekti.





Trabzonspor’u yüzde 43,4 ile Galatasaray, yüzde 23,3 ile Beşiktaş takip etti. Fenerbahçe’nin hisseleri ise yılın ilk yarısında yüzde 13 değer kaybetti. Haziran ayında ise yatırımcısına en fazla yüzde 22,8 ile Beşiktaş kazandırdı. Analistler, son 2 haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş’ın borsada da yatırımcısına kazandırdığını ifade etti. Beşiktaş’ın ardından Trabzonspor yüzde 19,8, Fenerbahçe yüzde 6,4 değer kazandı.

Piyasa değeri olarak Trabzonspor’u 1 milyar 571 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 246 milyon 158 bin 200 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 724 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

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