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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Borussia Dortmund altyapısını Michael Skibbe'ye teslim edecek
17.04.2019 - 16:52 | | BERLİN (AA)

Borussia Dortmund altyapısını Michael Skibbe'ye teslim edecek

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'da teknik direktörlük yapan Michael Skibbe, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Borussia Dortmund'da altyapıdan sorumlu olacak.

Borussia Dortmund altyapısını Michael Skibbe'ye teslim edecek
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, Skibbe'nin 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Borussia Dortmund'un 19 yaş altı takımının antrenörlüğünün yanında tüm altyapı takımlarının teknik sorumlusu olacağı belirtildi.

Açıklamada, Skibbe’nin yanı sıra sarı-siyahlıların eski oyuncusu Otto Addo'nun da yetenek antrenörlüğü görevine getirildiği aktarıldı.

Borussia Dortmund altyapı koordinasyonundan sorumlu olan Lars Ricken, bu yeni görevlendirmelerle gelecekte genç futbolcuların mümkün olan en iyi şekilde eğitilmesi için hazırlık yaptıklarını belirterek, "Biz sürekli gelişmek ve Almanya'daki altyapı çalışmalarında öncüsü olmak istiyoruz." dedi.

Ricken, gelecekte de başarılı olmak için Michael Skibbe'nin tecrübesinden ve bilgisinden faydalanacaklarına işaret ederek, Skibbe'nin futbolcuları, profesyonelliğe geçişte ve altyapıda görev yapan antrenörleri destekleyeceğini kaydetti.

Skibbe, Türkiye’de Galatasaray, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'u, Bundesliga’da da Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Hertha Berlin’i çalıştırmıştı. Bir dönem Alman Milli Futbol Takımı'nda antrenörlük ve altyapı takımlarında teknik direktörlük de yapan Skibbe, son olarak Yunanistan Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı.

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