26.05.2020 - 18:56 |
Borussia Dortmund-Bayern Münih: 0-1
Bundesliga'da 28. haftanın dev maçında zirvede yer alan Bayern Münih deplasmanda takipçisi Borussia Dortmund'u tek golle devirdi. Bu sonuçla Bayern, ezeli rakibiyle puan farkını 7'ye yükselterek şampiyonluk için dev adım attı.
Skorer - Bundesliga'da sonucu merakla beklenen dev randevuda kazanan Bayern Münih oldu. Liderlik koltuğunda oturan Bavyera temsilcisi takipçisi Borussia Dortmund'u rakip sahada 1-0 mağlup etti, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.
Signal Iduna Park'ta pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada konuk ekibi zafere götüren golü 43. dakikada Joshua Kimmich kaydetti.
Bu sonuçla puanını 64'e yükselten Bayern Münih, takipçisi Dortmund'la olan farkı 7'ye yükseltti, zirvede tek başına kaldı.