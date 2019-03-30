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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Borussia Dortmund, Bayern Münih'ten zirveyi kaptı! 90+1'de...
30.03.2019 - 20:38 | | AA

Borussia Dortmund, Bayern Münih'ten zirveyi kaptı! 90+1'de...

Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 2-0 yenerek iki hafta önce Bayern Münih'e kaptırdığı liderliği geri aldı.

Borussia Dortmund, Bayern Münih'ten zirveyi kaptı! 90+1'de...
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti. İki hafta önce Bayern Münih'e zriveyi kaptıran Dortmund bu zaferle liderliği geri aldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 27. haftasında Signal Iduna Park'ta Wolfsburg'u konuk etti.

Sarı-siyahlılar, 90 artı 1. ve 90 artı 4. dakikalarda Paco Alcacer'in attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih ise deplasmanda Freiburg ile 1-1 berabere kaldı.

Freiburg'un 3. dakikada Lucas Höler ile öne geçtiği karşılaşmada Bayern Münih'in golünü 22. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Böylelikle Borussia Dortmund puanını 63'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Bayern Münih ise 61 puanla 2. sıraya geriledi.

Sarı-siyahlılar, iki hafta önce liderliği Bavyera ekibine kaptırmıştı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Werder Bremen sahasında Mainz 05'i 3-1 yenerken, Fortuna Düsseldorf da evinde Borussia Mönchengladbach'ı aynı skorla geçti.

Nürnberg de sahasında Augsburg'u 3-0 mağlup etti.

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