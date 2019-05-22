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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Borussia Dortmund, Brandt'ı da açıkladı
22.05.2019 - 18:18 | | BERLİN (AA)

Borussia Dortmund, Brandt'ı da açıkladı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'de forma giyen Alman milli futbolcu JulianBrandt'ı renklerine bağladı.

Borussia Dortmund, Brandt'ı da açıkladı
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Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Brandt ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Brandt'ın Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesinde 25 milyon avro karşılığında serbest kalma maddesinin yer aldığı öne sürüldü.

Bundesliga'da ilk maçına 2013-2014 sezonunda Bayer Leverkusen formasıyla çıkan Brandt, ligde toplam 165 maçta 34 gol attı. Brandt, Almanya Milli Takımı'nda forma giydiği 24 maçta da 2 gol kaydetti.

Borussia Dortmund, daha önce de Belçikalı kanat oyuncusu Thorgan Hazard ile Alman milli futbolcu Nico Schulz'u transfer ettiğini açıklamıştı.

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