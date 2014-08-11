Borussia Dortmund, CEO'su ile sözleşme uzattı

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, kulüp CEO'su Hans-Joachim Watzke'nin sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı. Başarılı yönetici ile 2016 yılına kadar olan sözleşmesini 2019'a kadar uzutan Dortmund, internet sitesinden haberi duyurdu.

2005 yılında göreve başlayan Watzke ,Borussia Dortmund'un şuan Almanya'nın en güçlü takımı haline gelmesinde ki en önemli isimlerdin biri. Watzke, Dortmund'ta işe başladığı dönemde Alman takımı borç batağında ve iflas eşiğindeydi ama Watzke'nin başarılı planlamaları sayesinde kulübün tekrar ayağa kalktı ve Almanya'da Bayern Münih'ten sonraki ikinci büyüğü konumuna geldi.

Sözleşme yenilenmesinin ardından konuşan Dotmund kulübü başkanı Reinhard Rauball, "O bu kulübün bu hallere gelmesinde ki en önemli isimlerden. Kendisi büyük bir usta bu sözleşme ile kulübün kalkınmasını O'nun gözetiminde sürdürmek istiyoruz" dedi.



