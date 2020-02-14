Borussia Dortmund, Frankfurt'u konuk ediyor! Heyecan Misli.com'da...

2020'ye 3 maçlık galibiyet serisiyle giren Borussia Dortmund, BayArena'da Leverkusen'e 4-3 kaybedip zirve yarışında yara aldı. Emre Can, Dortmund formasıyla ilk maçında müthiş bir gol attı ama Marco Reus sonrası Julian Brandt'ı da kaybettiler. Bu sezon tüm kulvarlarda 29 resmi maçta süre alan Brandt, 15 gole katkı (7 gol 8 asist) yapmıştı.

Eintracht Frankfurt ise Commerzbank Arena'da Augsburg'u 5-0'la geçerken Timothy Chandler ve Filip Kostic ön plandaydı. Farklı galibiyet ile Bundesliga'da 4 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamış oldular. 10 puanlık bu seri öncesi üst üste 7 maç kazanamamışlardı.

Bundesliga'da 22. maç haftasının açılış mücadelesine karşılaşma öncesinde TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynayabilir, ilk düdükle birlikte Misli.com'da CANLI BAHİS keyfi yaşayabilirsiniz... Bu maçı Misli.com'dan CANLI olarak izleyebileceğinizi de sakın unutmayın!

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Dortmund'un Bundesliga'da oynadığı son 12 maç "2.5 ÜST" bitti. Bu 12 maçın 7'sinde karşılıklı gol izledik.

- Frankfurt son 4 lig maçında yenilgi yüzü görmedi! (3 galibiyet - 1 beraberlik)

- İki takım arasında oynanan son 7 maçta Frankfurt galibiyeti yok ama tüm maçlar "KG VAR" bitti. Bu 7 maçın 6'sında 2.5 gol barajı aşıldı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Dortmund galibiyeti!

Üyelerin %37'den fazlası Dortmund'un Sıgnal Iduna Park'ta hata yapmayacağını düşünüyor. %34'lük kesim ise "Dortmund 2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda ve ev sahibinden bu maçta en az 3 gol bekliyor...

MİSLİ.COM YORUMCUSU FATİH DEMİRELİ'NİN TERCİHİ...

Borussia Dortmund, Erling Haaland'in gelişiyle büyük bir ivme yakalamıştı, üstüste aldığı farklı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında yine iddialı bir konuma gelmişti. Ama önce kupada sonra Leverkusen'de kaybederek yine soru işaretlerinin altını çizdi. 21 maçta 32 gol yiyen bir takımın şampiyonuk için iddialı olması pek olası değil. Savunmada sorunlar yaşanırken, Reus ve Brandt'ın da sakatlığı canları sıktı. İki oyuncu da Frankfurt maçında forma giyemeyecek. Frankfurt toparlanıyor, ligde ve kupada Leipzig'i yendiler, geçen hafta Augsburg'u 5-0'la geçtiler. Zorlu bir mücadele olacak iki taraf için de, her ne olursa olsun 2,5 gol üstü barajı aşılır.