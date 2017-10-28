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28.10.2017 - 18:50 | | İHA

Borussia Dortmund-Hannover 96: 2-4

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 10. haftasında HDI-Arena’da karşı karşıya geldiği Hannover 96’ya 4-2 mağlup oldu. Dortmund, geride kalan iki haftada RB Leipzig’e mağlup olurken, Eintracht Frankfurt ile de berabere kalmıştı.

Borussia Dortmund-Hannover 96: 2-4
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Bundesliga’nın 10. haftasında Borrisia Dortmund, deplasmanda Hannover 96 ile mücadele etti. Bol gollü geçen müsabakayı ev sahibi Hannover 96, 4-2 kazandı. Konuk takımda 20. dakikada penaltıdan Jonathan, 40. ve 86. dakikada Ihlas Bebou ve 60. dakikada Felix Klaus rakip fileleri havalandırdı. Dortmund’un gollerini ise 27. dakikada Dan-Axel Zagadou, 52. dakikada Andriy Yarmolenko kaydetti. Bu sonucunun ardından Hannover puanını 18’e çıkarırken, Dortmund 20 puanda kaldı.

Dortmund’da milli futbolcu Nuri Şahin, ilk 11 başladığı mücadelede 66. dakikada yerini Raphael Guerreiro’ya bıraktı.

Sarı-siyahlılar, Bundesliga’da geride kalan iki haftada RB Leipzig’e 3-2 mağlup olurken, Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kalmıştı.

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