Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Borussia Dortmund ile Schürrle'nin yolları ayrıldı
15.07.2020 - 21:07 | | AA

Borussia Dortmund ile Schürrle'nin yolları ayrıldı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Andre Schürrle ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Borussia Dortmund ile Schürrle'nin yolları ayrıldı
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya temsilcisi Spartak Moskova'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile karşılıklı anlaşmanın ardından yolların ayrıldığı belirtildi.

Borussia Dortmund ile Schürrlenin yolları ayrıldı

Almanya Milli Takımı'nda 57 karşılaşmada 22 gole imza atan ve 2014 FIFA Dünya Kupası başarısı bulunan kanat oyuncusu, geçen sezon Spartak Moskova formasıyla 13 lig maçında 1 gole imza atmıştı.

Andre Schürrle'nin İlk Moskova Derbisi

Bakan Kasapoğlu, motosikletçileri Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda karşıladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Borussia Dortmund ile Schürrle'nin yolları ayrıldı
    Borussia Dortmund ile Schürrle'nin yolları ayrıldı
  2. Son dakika | Younes Belhanda'dan flaş talep: Bonservisimi verin!
    Son dakika | Younes Belhanda'dan flaş talep: Bonservisimi verin!
  3. Galatasaray'da Maicon krizi!
    Galatasaray'da Maicon krizi!
  4. Guelor Kanga: Trabzonspor'da oynamak istiyorum
    Guelor Kanga: Trabzonspor'da oynamak istiyorum
  5. Son dakika | Beşiktaş'ta altyapının başına Mehmet ekşi getirildi
    Son dakika | Beşiktaş'ta altyapının başına Mehmet ekşi getirildi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mircea Lucescu'dan sürpriz karar

Mircea Lucescu'dan sürpriz karar

Göztepeli Castro, kulüp tarihine geçti

Göztepeli Castro, kulüp tarihine geçti

Frutti Extra Bursaspor, Birkan Batuk'u transfer etti

Frutti Extra Bursaspor, Birkan Batuk'u transfer etti

İngiltere'de yaz transfer dönemi 27 Temmuz'da başlıyor

İngiltere'de yaz transfer dönemi 27 Temmuz'da başlıyor

Sıradaki Haber