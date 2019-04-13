Borussia Dortmund, Mainz'ı yıktı! Zirveye oturdu...

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'i 2-1 yendi.



Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 29. haftasında Signal Iduna Park'ta Mainz 05'i konuk etti.



Ev sahibi ekip, 18 ve 24. dakikalarda Jadon Sancho'nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Mainz 05'in tek golü ise 83. dakikada Robin Quaison'dan geldi.



Karşılaşmada Ömer Toprak, 89. dakikada Mario Götze'nin yerine oyuna dahil oldu.



Bu galibiyetle puanını 66'ya çıkaran Borussia Dortmund, bir maç eksiği bulunan Bayern Münih'in 2 puan önünde liderliğe yükseldi.



Mainz 05 ise 33 puanla 12. sırada kaldı.