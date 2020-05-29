29.05.2020 - 22:05 | | AA
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±
Borussia Dortmund, altyapÄ±dan sorumlu teknik direktÃ¶r Michael Skibbe ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.Â
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulÃ¼plerinden Borussia Dortmund, altyapÄ±dan sorumlu teknik direktÃ¶r Michael Skibbe ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Michael Skibbe ile iÅŸ birliÄŸimizi sonlandÄ±rmak iÃ§in karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." denilerek Alman teknik adama hizmetlerinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r edildi.Â
TÃ¼rkiye'de Galatasaray, EskiÅŸehirspor ve Kardemir KarabÃ¼kspor'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran 54 yaÅŸÄ±ndaki Skibbe, 1 Temmuz 2019'da Borussia Dortmund'un altyapÄ± takÄ±mlarÄ±nÄ±n teknik sorumlusu olarak gÃ¶reve getirilmiÅŸti.
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