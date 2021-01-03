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03.01.2021 - 20:06 |

Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg’u devirdi!

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg’u 2-0 yendi.

Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg’u devirdi!
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg’u 2-0 yendi. 

Borussia Dortmund Bundesliga’nın 14. haftasında Signal Iduna Stadı’nda Wolfsburg’u konuk etti. 

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada sarı-siyahlılar 66. dakikada Manuel Akanji’nin attığı golle 1-0 öne geçti. 

Maçın kalan bölümünde üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 90 1. dakikada Jadon Sancho ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. 

Borussia Dortmund puanını 25’e çıkarttı ve 4. sıraya yükseldi. Wolfsburg ise 24 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg’u devirdi

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