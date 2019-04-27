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27.04.2019 - 18:44 | | Skorer

Borussia Dortmund - Schalke 04: 2-4

Bundesliga'nın 31. haftasında şampiyonluk yarışı veren Borussia Dortmund, Ruhr derbisinde Schalke 04'e 4-2 mağlup oldu.

Borussia Dortmund - Schalke 04: 2-4
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Bundesliga'nın 31. haftasında Ruhr derbisinde Borussia Dortmund evinde Schalke 04'ü konuk etti. Ligde zor günler geçiren ve küme düşme potasının hemen üstündeki Schalke 04, şampiyonluk yarışı veren Borussia Dortmund'u 4-2 mağlup etti.

Schalke'nin gollerini 18'de penaltıdan ve 62'de Daniel Caligiuri, 28' ve Salif Sane, 86'da Breel Embolo kaydetti. Borussia Dortmund'un gollerini ise 14'te Mario Götze ve 85'te Axel Witse attı.

Ev sahibi ekipte 60. dakikada Marco Reus, 65'te ise Marius Wolf direkt kırmızı kart gördü ve Dortmund maçı 9 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Borussia Dortmund 69 puanda kalırken Bayer Münih'e puan farkını 4'e çıkarma fırsatı vermiş oldu. Schalke 04 ise puanını 30'a yükseltti.

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