Borussia Dortmund-Schalke 04: 4-0

Corona virüs nedeniyle uzun bir süredir ara verilen Avrupa futboluna Almanya'da bugün itibariyle başladı. Geride kalan 25 haftada 2. sırada yer alan Borussia Dortmund evinde Schalke'yi konuk etti. Dortmund sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund'un gollerini 29. dakikada Erling Haaland, 45 ve 63. dakikalarda Raphael Guerreiro ve 48. dakikada Thorgan Hazard kaydetti.

Bu sonuçla puanını 54'e yükselten Dortmund, lider Bayern Münih ile puan farkını 1'e indirdi. Schalke ise 37 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Burki, Hakimi, Hummels, Akanji, Piszczek, Guerreiro, Delaney, Dahoud, Brandt, Reyna, Haaland

Schalke 04: Schubert, Kenny, Nastasic, Todibo, Sane, Oczipka, Serdar, McKennie, Caligiuri, Harit, Raman

Geride kalan 25 haftada topladığı 51 puanla Bundesliga'da ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund 37 puanla 6. sırada yer alan Sachalke 04'ü konuk edecek.

Ruhr derbisinde takımlar ısınma öncesinde sahaya maske ile çıktı



Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Borussia Dortmund ile Schalke 04'ün Ruhr derbisinde karşı karşıya geleceği müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları sahaya maskeyle çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, bugün oynanacak maçlarla başlıyor. 26'ncı hafta müsabakasında Borussia Dortmund ile Schalke 04, Signal Iduna Park'ta seyircisiz olarak karşı karşıya gelecekken, iki takım futbolcuları ısınma öncesinde sahaya maske ile çıktı. Borussia Dortmund Kulübü, futbolcularının maske ile yeşil zemin üzerindeki fotoğraflarını paylaşırken, "Yeni Normal" başlığını attı.

MAÇTAN NOTLAR

İlk gol Haaland

Bundesliga'da koronavirüs sonrası dönüşte ilk gol Erling Haaland'dan geldi. Borussia Dortmund-Schalke derbisinde 30. dakikada Norveçli yıldızın attığı gol, 2 ay 8 gün sonra ligde duyulan ilk gol oldu.

Taraftar sesleri

Bundesliga ve Bundesliga 2'de maçlarda tezahüratlar yerine gol anlarında taraftar sesleri eklendi. Borussia Dortmund'un Schalke karşısında Haaland ile öne geçtiği maçta gol müziği ve taraftar sesleri sahaya verildi.

Taraftarın normal gol sevinç sesleri duyuldu.

Sosyal medya desteği

Maçlarda seyirci olmadığı için kulüpler yeni bir uygulama başlattı. Karşılaşma öncesi ve esnasında kulüpler taraftarlarından maç günü fotoğraflarını atmalarını istedi.

Taraftarların televizyon başında formaları fotoğrafları kulüplerin resmi hesaplarında yayınlandı.

Deniz Aytekin yönetti

Futbola dönen Almanya'da Bundesliga'da haftanın en önemli maçı olan Ruhr derbisi olarak bilinen B.Dortmund-Schalke 04 maçını Türk asıllı hakem Deniz Aytekin yönetti. Hakemler de maç öncesi ve sonrası özel protokollere uydu.

Hakemler termal kameralarla ateş ölçümünden geçti. Dördüncü hakem hiç maskesini çıkarmadı. Orta hakem ve yardımcı hakemler 90 dakikada maskelerini ve eldivenleri çıkardı.

VAR kullanıldı

IFAB ile FIFA tarafından hazırlanan rehberde ülkeler bu sezonun kalan kısmı için VAR konusunda rahatlık sağlanmıştı. İstemeyen ülkelere kullanmamaları serbest olmuştu.

Ancak Almanya'da VAR protokolü devam edildi. VAR odası tüm hijyen kurallarıyla korundu. Hatta maçın başında Schalke'de sağ kanat Kenny'nin ceza sahası içinde elle oynadığı topta VAR odasından haber beklendi ancak penaltı kararı verilmedi.

Bundesliga 2 ile başladı

Avrupa futbolunda ilk heyecan Bundesliga ile 2 başladı. TSİ 14.00'da santraya inen Bundesliga 2 takımları tüm dünyada izlendi.

25. haftada duran ve 8 Mart'tan beri bekleyen ligde ilk günde 4 maç yapıldı. Dinamo Dresden karantinada olduğun için Hannover 96 ile yapacağı maç ertelendi.

Bunun dışında; Regensburg ile Holstein Kiel 2-2 berabere kalırken, Erzgebirge, Sandhausen'i 3-1, Bochum, Heidenheim'i 3-0 ve Karlsruher de Darmstadt'ı 2-0 yendi.

Uçak merdiveni getirdiler

Bundesliga ve Bundesliga 2'de tüm statlarda yedek kulübeleri genişletildi. Sosyal mesafe kuralına göre futbolcuların oturabilmesi için bir koltuk boşluk bırakıldı.

Ancak Leipzig'in stadında mesafe olmadığı için yedek kulübesi büyütülemedi. Bunun yerine dışarıda kalan bazı futbolcular ve teknik heyet görevlileri, kulübenin arkasındaki tribüne çıktı.

Tribüne inip çıkmak için Leipzig Havalimanı'ndan 3 metre uzunluğunda uçak merdiveni getirildi. Bazı takımlar da yedek kulübesinin yanına yeni bir bölme açarak koltuklar koydu.

5 değişiklik dönemi

Almanya'da yeniden başlayan futbolda tarihi bir değişim yaşandı. IFAB ve FIFA'nın onayıyla beraber oyuncu değişikliği sayısı 3'ten 5'e çıktı.

İlk olarak Bundesliga 2'deki maçlarda takımlar bu yeni haklarını kullandı. Bundesliga'da da benzer şekilde uygulamaya gidildi.

Ancak maçlar 90 dakika içinde eskisi gibi sadece 3 kez durabildi. Takımlar bu duraklamalarda aynı anda 2 ve 3 oyuncu sokabildi. Yine devre arasında da değişiklik hakkı kullanılabildi.

'Hayalet maçlar'

Koronavirüsün gölgesinde 2 ay 8 gün sonra yeniden başlayan Bundesliga ve Bundesliga 2 maçları Almanya'da yakından takip edildi.

Alman basını, seyiricisiz olduğu için 'Hayalet maçlar' adını verdiği sezonun geri kalan kısmı için geniş değerlendirmeler yaptı.

Statlarda kapasiteye göre 210 ile 300 arasında kişi olduğu belirtildi. Örneğin Leverkusen'in stadı Bay Arena'da toplam kişi sayısının 217 kişi olarak belirlendiği aktarıldı.

Sürekli dezenfekte

Tüm gün statlarda yoğun bir dezenfektan çalışması vardı. Soyunma odaları, maç öncesi, ilk yarı öncesi, devre arasından sonra ve maçın bitiminde temizlendi.

Yedek kulübeleri maç öncesi, devre arası ve maç sonrası dezenfekte edildi. Maçın oynandığı top, maç öncesi, maç başlarken, devre arası ve maç sonrası dezenfekte edildi.

Maç içerisinde de top toplayıcılar ellerindeki dezenfekte şişelerle topları ıslatıp devamlı sildi. Bu sayede maçtaki toplar hep dezenfekte kaldı.

Yeni kurallar yeni futbol

Koronavirüs sonrası futboldaki ilk ciddi tecrübe Almanya ile oldu. Bundesliga ve Bundesliga 2'deki yeni kurallar geleceğe dair ışık tuttu

Tedbirlerin ışığında başlayan Bundesliga ve Bundesliga 2'de tarihi kurallar dikkat çekti. Her şey koronavirüs protokolüne ve hijyen kurallarına uyularak yepyeni bir futbol düzeni oluştu.

İşte futbolda tarihe geçen yeni koronavirüs düzeni:

-Takımlar seremoni için sahaya ayrı ayrı geldi. Seremonide tokalaşma olmadı. Futbolcuların arasında boşluk bırakıldı.

-Maç öncesi ve sonrası röportajlarda sosyal mesafe kuralına uymak için mikrofonlar 2 metre uzakta ve bir çubukla taşındı.

-Top toplayıcılar topları özel eldivenlerle tuttu ve maske taktı.

-Takım otobüslerinde tek tek oturan antrenörler ile futbolcular ısınma hareketleri ve maç dışında eldiven ile maske taktı.

-Yedek kulübelerinde bir koltuk boşluk bırakılarak oturuldu. Yedek oyuncular maske taktı.

-Futbolcular stada girerken termal kameralarla kontrol edildi, ateşlerine bakıldı.

-Medya mensupları stada ateş ölçümleri yapılarak alındı.

-Kamera ekipleri, gazeteciler ve tüm televizyon çalışanları maske taktı.

-Maçı anlatan spikerler sosyal mesafe kuralıyla oturdu. Sadece 90 dakikayı anlatırken maske takmadı.

-Tüm mikrofonlara koruyucular takıldı ve insanlarla teması engellendi.

-Futbolcuların su şişeleri isme göre ve ayrı ayrı hazırlandı.

-Tüm görevliler ve güvenlik birimleri maske ile eldiven takmak zorundaydı.

Sınırlı kutlama

Bundesliga ve Bundesliga 2'de takımlar gollerden sonra kutlamalarını sınırlı hareketlerle yaptı. Sarılma ve tokalaşma olmadı. Koronavirüsle beraber hayatımıza giren dirsek teması tek kutlama oldu.

Futbolcular gollerden sonra birbirlerini uyaran hareketler yaparak sakin kalınmasını istedi.