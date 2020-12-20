CELAL UMUT EREN



Almanyaâ€™da Borussia Dortmund Ã¶rnek bir projeyle dikkat Ã§ekiyor. KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sÃ¼recinde yaÅŸanan ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar ve sportif anlamda yaÅŸanan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutan Alman kulÃ¼bÃ¼, Ã§areyi â€˜genÃ§lik projesiâ€™ Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda buldu.

SarÄ±-siyahlÄ±lar, kulÃ¼bÃ¼n hem maddi hem de sportif anlamda geleceÄŸini kurtarmak iÃ§in yatÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±. Bundesligaâ€™nÄ±n 13. haftasÄ±nda Ã¶nceki gÃ¼n Union Berlinâ€™e deplasmanda 2-1 kaybeden Dortmund buna karÅŸÄ±n farklÄ± bir konuyla gÃ¼ndeme geldi. Dortmundâ€™un tek golÃ¼nÃ¼ atan 16 yaÅŸÄ±ndaki Moukoko, Bundesliga tarihinin en genÃ§ gol atan ismi olmayÄ± baÅŸardÄ±. Bu doÄŸrultuda 20 yaÅŸÄ±ndaki Erling Haalandâ€™Ä±n baÅŸrolde olduÄŸu ve teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸe 1 hafta Ã¶nce 38 yaÅŸÄ±ndaki Edin Terzicâ€™in getirildiÄŸi Bundesliga devi tarihinin en Ã¶nemli projelerinden birine baÅŸladÄ±.

Bu sezon an itibariyle 4. sÄ±rada olan ve daha Ã§ok gelecek sezonlarÄ± kurgulamak isteyen B.Dortmundâ€™un ilk 11â€™inin iskeletini genÃ§ler oluÅŸturuyor.Almanyaâ€™da â€˜YapÄ±m AÅŸamasÄ±ndaâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±tÄ±lan genÃ§ler: 20 yaÅŸÄ±ndaki Erling Haaland (Forvet), 16 yaÅŸÄ±ndaki Youssoufa Moukoko (Forvet), 20 yaÅŸÄ±ndaki Jadon Sancho (Forvet), 18 yaÅŸÄ±ndaki Ansgar Knauff (Forvet), 18 yaÅŸÄ±ndaki Giovanni Reyna (Orta saha), 18 yaÅŸÄ±ndaki Reinier (Orta saha), 17 yaÅŸÄ±ndaki Jude Bellingham (Orta saha), 20 yaÅŸÄ±ndaki Tobias Raschl (Orta saha), 20 yaÅŸÄ±ndaki Mateu Bauza (SaÄŸ bek).

GÃ¶zler Terzicâ€™te

Daha Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸâ€™ta Slaven Bilicâ€™in yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapan Edin Terzic henÃ¼z 38 yaÅŸÄ±nda ve Borussia Dortmund gibi Ã¶nemli bir kulÃ¼pte teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸe baÅŸladÄ±. 1 haftadÄ±r gÃ¶revde olan genÃ§ teknik adam, geleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k planÄ±n en kritik parÃ§alarÄ±ndan biri oldu. Terzicâ€™in olasÄ± baÅŸarÄ±sÄ±, genÃ§lik projesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k deÄŸer taÅŸÄ±yacak.

Haaland ve arkadaÅŸlarÄ±

Borussia Dortmundâ€™da Erling Haaland en Ã§ok gÃ¶ze Ã§arpan yÄ±ldÄ±z olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Real Madrid ve Manchester Cityâ€™nin de Ã§ok istediÄŸi Haaland, kulÃ¼be tarihinin en yÃ¼ksek bonservis gelirini kazandÄ±racak.

Dortmund kariyerinde 32 resmi maÃ§ta 33 gol atan, 6 asist yapan 20 yaÅŸÄ±ndaki NorveÃ§li forvet, ÅŸu anda 100 milyon euroluk bir deÄŸerde gÃ¶steriliyor. Dortmundâ€™da ayrÄ±ca Ä°ngiliz yÄ±ldÄ±zlar Jadon Sancho (20) ve Bellingham (18) ile ABDâ€™li oyuncu Reyna (17) da herkesin yakÄ±ndan takip ettiÄŸi genÃ§ yetenekler.