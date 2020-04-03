03.04.2020 - 17:14 | | Ä°STANBUL (AA)
Borussia Dortmund'un stadÄ± tedavi merkezine dönüÅŸtürülüyor
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulÃ¼bÃ¼ Borussia Dortmund, stadÄ±nÄ±n yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele kapsamÄ±nda tedavi merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼leceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k 81 bin kiÅŸi kapasiteli Signal Iduna Park'Ä±n yarÄ±ndan itibaren salgÄ±ndan etkilenen insanlar iÃ§in Ã¶zel bir tedavi merkezi olarak hizmet vereceÄŸi duyuruldu.
AÃ§Ä±klamada, nitelikli tedavi imkanÄ± saÄŸlamak iÃ§in kurulan merkez sayesinde hastanelerde saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve diÄŸer hastalarla oluÅŸabilecek temaslardan kaÃ§Ä±narak koronavirÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemenin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
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