Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

M'Gladbach'ta 3-1'lik Leverkusen yenilgisinde sakatlanan Breel Embolo ve Tobias Strobl hala iyileşmedi. Son olarak Bremen'le 0-0 berabere kaldılar, o maçta sarı kart gören Tony Jantschke de cezalı duruma düştü. Bu 3 ismin dışında uzun süredir sakat olan Fabian Johnson ile Denis Zakaria da maç kadrosunda olmayacak. TD Marco Rose, 17 gole katkı (9 gol - 8 asist) yapan Alassane Plea ve 16 golde payı (8 gol - 8 asist) olan Marcus Thuram'a güvenmeye devam edecek...

Union Berlin'de ise Sebastian Polter şoku yaşanıyor! Kulüpteki maaş kesintisini kabul etmeyen tek oyuncu olan Polter, teknik kadro tarafından adeta aforoz edildi. Antrenmanlara bile çıkması yasaklandı... Orta sahanın önemli isimlerinden Robert Andrich de 1-1 biten Mainz maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak. TD Urs Fischer, salgın dönüşü sadece Hertha maçında sonradan oyuna soktuğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın "artık" maç kondisyonuna ulaştığını açıkladı. Sürpriz bir kararla ilk 11'de başlayabilir...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- M'Gladbach'ın iç sahada oynadığı son 13 lig maçının 11'i "2.5 ÜST" oldu.

- Union Berlin'in deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında bugüne kadar sadece 1 lig maçı oynandı, sezonun ilk maçını 2-0 kazanan Union Berlin olmuştu.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "M'Gladbach kazanır" oldu! %69 gibi çok büyük bir kesim ev sahibinin Borussia-Park'ta hata yapmasını beklemiyor. %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.