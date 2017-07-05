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05.07.2017 - 10:50 | | İSTANBUL (AA)

Bosh, Miami Heat'e veda etti

NBA ekiplerinden Miami Heat, 7 yıldan bu yana kadrosunda yer alan all-star oyuncu Chris Bosh ile yollarını ayırdı.

Bosh, Miami Heat'e veda etti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Miami Heat, 2010'dan bu yana kadrosunda bulunan Chris Bosh ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık durumu elverişli olmadığı gerekçesiyle geride kalan sezonda forma giyemeyen 33 yaşındaki ABD'li oyuncunun sözleşmesinin sonlandırıldığı bildirildi. Bosh'un "1" numaralı formasının emekliye ayrılacağı kaydedildi.

Bosh, NBA kariyerine 2003'te Toronto Raptors'ta başladı. ABD'li pivot, bu takımda 7 sene forma giydikten sonra 2010'da Miami Heat'e transfer oldu.

Miami Heat ile 2012 ve 2013'te şampiyonluğa ulaşan Bosh, 13 yıllık NBA kariyerinde 11 kez all-star takımına seçildi.

Milli takım forması ile birer olimpiyat şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü yaşayan deneyimli oyuncu, NBA kariyerinde forma giydiği 893 karşılaşmada 19,2 sayı, 8,5 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.

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