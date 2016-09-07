07.09.2016 - 01:13 | | SARAYBOSNA (AA)
Bosna Hersek - Estonya: 5-0
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek sahasında Estonya'yı 5-0 yendi.
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda oynanan maçta Bosna Hersek, Estonya'yı 5-0 mağlup etti.
Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Bosna Hersek, 7. dakikada Emir Spahic'in golüyle 1-0 öne geçti. Edin Dzeko'nun 23. dakikada penaltıdan attığı golle Bosna Hersek, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Bosna Hersek'te, 71. dakikada Haris Medunjanin, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Vedad Ibisevic'in 83. dakikada attığı golle durumu 4-0 yapan Bosna Hersek, uzatma dakikalarında Emir Spahic'in golüyle karşılaşmayı 5-0 kazandı.
Bosna Hersek, 7 Ekim'de deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.