Bosna Hersek, Yunanistan maçından umutlu

Yunanistan'a hareket öncesinde Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bazdarevic, son derece önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "İyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum." dedi.

Bazı oyuncuların sakatlık sorunlarına rağmen başarılı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Bazdarevic, Yunanistan karşısına yüksek motivasyonla çıkacaklarını vurguladı.

Deneyimli teknik adam, 13 Kasım Pazar günü zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydederek, "Yunanistan'ın puan avantajı var. Ayrıca maçı, evinde oynayacak. Maçın zor geçeceğini düşünüyorum. Atina'ya iyi bir sonuç almak için geldiğimizi göstereceğiz." diye konuştu.

Bu yıl İtalya'nın Roma takımında başarılı bir performans sergileyen milli takım kaptanı Edin Dzeko da Yunanistan'a karşı takım ruhuyla hareket etmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Bu, başarının da anahtarı olacaktır. Sadece bir oyuncunun formda olması kazanmak için yeterli değil. İyi sonuç için 11 oyuncunun da elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın iyi bir takım olduğuna işaret eden Dzeko, "Bizden üstün olduklarını da düşünmüyorum. Bunu, sahada da kanıtlamamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

H Grubu'nda Belçika ve Yunanistan'ın 9, Bosna Hersek'in 6, Estonya'nın 3 puanı bulunurken, Kıbrıs Rum Kesimi ve Cebelitarık'ın henüz puanı bulunmuyor.

Visca da kadroda

Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın da yer aldığı Bosna Hersek'in kadrosu şöyle:

Kaleciler: Asmir Begovic, İbrahim Sehic, Kenan Piric

Defans: Toni Sunjic, Ognjen Vranjes, Emir Spahic, Sead Kolasinac, Ermin Bicakcic, Edin Cocalic, Ervin Zukanovic

Orta saha: Miralem Pjanic, Edin Visca, Haris Medunjanin, Gojko Cimirot, Mato Jajalo, Rade Krunic, Tino Sven Susic, İzet Hajrovic, Senad Lulic, Danijel Milicevic

Forvet: Edin Dzeko, Vedad İbisevic, Milan Djuric