Bosna Hersek'in aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım Teknik Direktörü Mehmed Bazdarevic, federasyonun resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de deplasmanda oynayacakları Belçika ve 10 Ekim'de evinde oynayacakları Kıbrıs Rum Kesimi maçlarından umutlu olduğunu belirterek, takımın 3 Ekim'de Brüksel'de toplanacağını ifade etti.

Bazdarevic, sakatlık ihtimaline karşın Armin Hodzic, Riad Bajic, Zvonimir Kozulj, Miroslav Stefanovic ve Dario Dumic'in de aday kadroya dahil edilebileceğini sözlerine ekledi.

Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın da yer aldığı aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: Asmir Begovic (Chelsea), İbrahim Sehic (Karabağ), Jasmin Buric (Lech Poznan)

Defans: Ognjen Vranjes (Tom Tomsk), Mateo Susic (Sheriff), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Emir Spahic (Hamburg), Edin Cocalic (Mechelen), Ervin Zukanovic (Atalanta), Toni Sunjic (Stuttgart), Marin Anicic (Astana) Sead Kolasinac (Schalke 04)

Orta Saha: Edin Visca (Medipol Başakşehir), Danijel Milicevic (Gent), Senad Lulic (Lazio), İzet Hajrovic (Werder Bremen), Miralem Pjanic (Juventus), Haris Medunjanin (Maccabi Tel Aviv), Gojko Cimirot (PAOK), Mario Vrancic (Darmstadt), Mato Jajalo (Palermo), Tino Sven Susic (Genk)

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Vedad İbisevic (Hertha Berlin), Milan Djuric (Cesena).

Bosna Hersek, 7 Ekim'de Brüksel'de Belçika'ya konuk olduktan sonra, 10 Ekim'de Zenica'da Kıbrıs Rum Kesimi'ni ağırlayacak. Bosna Hersek, gruptaki ilk maçında Estonya'yı sahasında 5-0 mağlup etmişti.