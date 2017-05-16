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16.05.2017 - 10:44 | | AA

Boston Celtics, Doğu Konferansı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Washington Wizards'ı 115-105 yenen Boston Celtics, seriyi 4-3'e getirerek konferans finaline çıktı.

Boston Celtics, Doğu Konferansı finaline yükseldi
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Boston Celtics ile Washington Wizards arasındaki serinin 7. karşılaşmasını, 115-105 ev sahibi Celtics kazandı. Celtics böylece 2011-2012 sezonundan bu yana ilk kez adını Doğu Konferansı finaline yazdırarak, Cleveland Cavaliers'ın rakibi oldu.

Kenardan oyuna giren Kelly Olynyk, 14'ü son çeyrek attığı 26 sayıyla Celtics adına maçın anahtar oyuncusu oldu. 29 sayı kaydeden Celtics'in all-star oyun kurucusu Isaiah Thomas, 12 asistle kariyer play-off rekorunu kırdı. Al Horford da 15 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

Wizards'ta Bradley Beal 38 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Otto Porter 20 sayı, 10 ribaunt ve John Wall 18 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

NBA play-off'larına, Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı finali 2. maçıyla devam edilecek. Geçen yılın finalisti Warriors, Spurs karşısında 1-0 önde bulunuyor.

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