Boston Celtics, Kevin Garnett'in formasını emekli edecek

Boston Celtics efsane oyuncularından Kevin Garnett'i onurlandıracak. TD Garden'da Los Angeles Clippers ile oynanan karşılaşma öncesinde salonda yayınlanan video ile Garnett'in 5 numaralı formasının gelecek sezon emekliye ayrılacağı duyuruldu. Garnett, Celtics tarihinde forması emekliye ayrılan 24. basketbolcu olacak.

NBA Draftı'nda 1995 yılında 1. tur 5. sıradan Minnesota Timberwolves tarafından seçilen Kevin Garnett kariyerinde Boston Celtics ve Brooklyn Nets formaları da giydi. Efsane basketbolcu kariyerini 2016 yılında sonlandırdığı açıkladı.

2007-2008 sezonunda Boston Celtics forması giymeye başlayan Kevin Garnett, Celtics ile 2008 yılında NBA şampiyonluğu yaşadı.

Garnett 2004 yılında normal sezon MVP'si (En değerli oyuncu) seçilirken, 15 kez de NBA All-Star'da yer aldı. Eski süperstar NBA kariyerinde 1462 maça çıkarken 17.8 sayı, 10.0 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti.