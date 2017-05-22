Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Boston Celtics son saniye üçlüğü ile kazanarak seriyi 2-1'e getirdi
22.05.2017 - 11:02 | | AA

Boston Celtics son saniye üçlüğü ile kazanarak seriyi 2-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 111-108 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.

Boston Celtics son saniye üçlüğü ile kazanarak seriyi 2-1'e getirdi
ABONE OL

Quicken Loans Arena'nın ev sahipliği yaptığı serinin üçüncü maçında, son saniyede attığı üç sayılık basketle Celtics'e galibiyeti getiren Avery Bradley, mücadeleyi 20 sayıyla tamamladı. Karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan yıldız oyun kurucusu Isaiah Thomas'tan yoksun çıkan konuk takımda Marcus Smart 27, Al Horford 16, Kelly Olynyk 15 sayı attı.

Bu sezon play-off'lardaki ilk yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Kyrie Irving 29, Kevin Love 28 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekibin yıldız basketbolcusu LeBron James ise 45 dakika süre aldığı ve son çeyrekte skor üretemediği karşılaşmada 11 sayıda kaldı.

NBA play-off'ları, yarın TSİ 04.00'te Golden State Warriors ile San Antonio Spurs (3-0) arasında oynanacak Batı Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edecek.

Mustafa Cengiz: "Mücadeleyi her şartta yürütürüz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Giresunspor - Bursaspor: 0-1
    Giresunspor - Bursaspor: 0-1
  2. Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle oynadı"
    Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle oynadı"
  3. Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
    Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
  4. Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
    Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
  5. Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hüseyin Eroğlu: "İyi vuruş yapabilsek 3 puanla dönebilirdik"

Hüseyin Eroğlu: "İyi vuruş yapabilsek 3 puanla dönebilirdik"

Dilaver Mutlu: "Gençlerimize süre vererek onları kazanmak istiyoruz"

Dilaver Mutlu: "Gençlerimize süre vererek onları kazanmak istiyoruz"

Serkan Özbalta: "Spor camiasının Keçiörengücü’nü alkışlayacağını düşünüyorum"

Serkan Özbalta: "Spor camiasının Keçiörengücü’nü alkışlayacağını düşünüyorum"

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0

Sıradaki Haber