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26.12.2020 - 00:02 | | AA

Boston Celtics'in efsane isimlerinden KC Jones hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in efsane isimlerinden KC Jones, yaşamını yitirdi.

Boston Celtics'in efsane isimlerinden KC Jones hayatını kaybetti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in efsane isimlerinden KC Jones, yaşamını yitirdi.

Boston Celtics'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Jones'un 88 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ligde 1960'lı yıllara damga vuran Celtics'in kadrosunda yer alan Jones, takımıyla oyunculuk kariyerinde 8 NBA şampiyonluğu yaşamıştı. Oyun kurucu olarak görev yapan Jones, 1956 Melbourne Olimpiyat Oyunları'nda da ABD Milli Takımı ile altın madalya kazanmıştı. 

Celtics'i 1983-1988 yıllarında çalıştıran Jones, başantrenör olarak iki şampiyonluk elde etmişti. 

Basketbolda efsaneleşmiş isimlerin bulunduğu "Basketball Hall of Fame"de (Şöhretler Müzesi) yer alan Jones'un 25 numaralı forması ise 1967'de Boston Celtics tarafından emekli edilmişti.

Boston Celticsin efsane isimlerinden KC Jones hayatını kaybetti

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