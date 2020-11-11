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11.11.2020 - 10:46 | | AA

Boston Celtics'in efsane isimlerinden Tom Heinsohn hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in efsane isimlerinden Tom Heinsohn, yaşamını yitirdi.

Boston Celtics'in efsane isimlerinden Tom Heinsohn hayatını kaybetti
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NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Heinsohn'un 86 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ligde 1960'lı yıllara damga vuran Celtics'in kadrosunda yer alan Heinsohn, takımıyla oyunculuk kariyerinde 8 şampiyonluk yaşamış ve 6 kez all-star seçilmişti.

Celtics'i 1969-1978 yıllarında çalıştıran Heinsohn, antrenör olarak da iki şampiyonluk elde etmişti.

Heinsohn, basketbolda efsaneleşmiş isimlerin yer aldığı "Basketball Hall of Fame"de (Şöhretler Müzesi) hem oyuncu hem antrenör olarak bulunan 4 kişiden biri olmayı başarmıştı.

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