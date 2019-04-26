Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Boston Celtics'in efsanesi Havlicek vefat etti
26.04.2019 - 10:38 | | ANKARA (AA)

Boston Celtics'in efsanesi Havlicek vefat etti

Boston Celtics tarihinin en önemli basketbolcularından John Havlicek, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Boston Celtics'in efsanesi Havlicek vefat etti
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Boston Celtics'in efsane oyuncuları arasında yer alan John Havlicek, 79 yaşında vefat etti.

Boston Celtics'ten yapılan açıklamada, Havlicek'in 79 yaşında hayat veda ettiği belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu arasında gösterilen John Havlicek, tüm kariyeri boyunca formasını giydiği Boston Celtics'te 8 şampiyonluk yaşarken, 13 kez all-star, 1 kez de NBA finallerinin en iyi oyuncusu seçilmişti.

1962-1978 yılları arasında görev aldığı Celtics'te en fazla maça çıkan ve sayı atan oyuncu rekorlarını da elinde tutan Havlicek'in 17 numaralı forması, kulübü tarafından emekliye ayrılmıştı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber