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29.05.2020 - 00:49 |

Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

ABD'de Boston Maratonu, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle iptal edildi.Â

Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi
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ABD'de bu yÄ±l 124'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenmesi planlanan Boston Maratonu, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle iptal edildi.Â 

Organizasyonun internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, daha Ã¶nce 14 EylÃ¼l'e ertelendiÄŸi duyurulan maratonun iptal edildiÄŸi belirtildi.Â 

BÃ¶ylece, 1896 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan Boston Maratonu, 124 yÄ±llÄ±k tarihinde ilk kez koÅŸulamayacak.Â 

ABD'nin Massachusetts eyaletinin baÅŸkenti Boston'da koÅŸulan maraton iÃ§in bu sene 30 binden fazla kiÅŸi kayÄ±t yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Boston Maratonu koronavirÃ¼s nedeniyle iptal edildi

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