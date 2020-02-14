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14.02.2020 - 10:07 | | İSTANBUL (AA)

Boston uzatmada kazandı: 141-133

NBA'e iki maçla devam edildi. Boston Celtics evinde Los Angeles Clippers'ı uzatmada 141-133 mağlup etti.

Boston uzatmada kazandı: 141-133

Konferanslarında zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde Boston Celtics ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi.

7 maçlık galibiyet serisi Houston Rockets karşısında sona eren Celtics, normal süresi 114-114 sona eren maçta Clippers'ı 141-133 mağlup ederek bu sezon 38. galibiyetini elde etti.

Jayson Tatum'un 39 sayıyla en skorer isim olduğu Celtics'te, Marcus Smart 31 sayı üretti. Gordon Hayward, 21 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Clippers'ta Louis Williams 35 sayılık performans sergilerken, Montrezl Harrell 24 sayı, 13 ribaunt, Kawhi Leonard 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Ligdeki diğer mücadelede ise New Orleans Pelicans, sahasında Oklahoma City Thunder'a 123-118 mağlup oldu.

Boston uzatmada kazandı: 141-133

 

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