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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Bournemouth maçında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, 3 maç ceza aldı
14.07.2020 - 16:05 |

Bournemouth maçında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, 3 maç ceza aldı

Bournemouth maçında kırmızı kart gören milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 3 maç ceza aldı..

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A Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester City'nin deplasmanda Bournemouth'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın 67. dakikasında direkt kırmızı kart gösrerek oyun dışında kalmıştı.

Bournemouth maçında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, 3 maç ceza aldı

Çağlar Söyüncü'nün cezası belli oldu. Milli futbolcu 3 maç ceza alırken, Premier Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Böylelikle Çağlar Söyüncü, geride kalan 3 maçı kaçırarak sezonu kapatmış oldu.

Bournemouth maçında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, 3 maç ceza aldı

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