14.07.2020 - 16:05 |
Bournemouth maçında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, 3 maç ceza aldı
Bournemouth maçında kırmızı kart gören milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 3 maç ceza aldı..
A Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester City'nin deplasmanda Bournemouth'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın 67. dakikasında direkt kırmızı kart gösrerek oyun dışında kalmıştı.
Çağlar Söyüncü'nün cezası belli oldu. Milli futbolcu 3 maç ceza alırken, Premier Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Böylelikle Çağlar Söyüncü, geride kalan 3 maçı kaçırarak sezonu kapatmış oldu.