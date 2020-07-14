Bournemouth maçında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, 3 maç ceza aldı

A Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester City'nin deplasmanda Bournemouth'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın 67. dakikasında direkt kırmızı kart gösrerek oyun dışında kalmıştı.

Çağlar Söyüncü'nün cezası belli oldu. Milli futbolcu 3 maç ceza alırken, Premier Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Böylelikle Çağlar Söyüncü, geride kalan 3 maçı kaçırarak sezonu kapatmış oldu.