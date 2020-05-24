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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Bournemouth'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı
24.05.2020 - 13:25 | | İSTANBUL, (DHA) -

Bournemouth'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bournemouth'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı
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Bournemouth'un internet sitesinden yapılan açıklamada; kulüpte ikinci kez yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. Adı açıklanmayan futbolcunun bir sonraki teste kadar 7 gün boyunca karantinada kalacağı belirtildi.

Kulüpte haftada iki kez Kovid-19 testi yapıldığı, futbolcu ve personelin sağlığı için tesislerde önlemlerin sürdüğü bildirildi.

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Bournemouthta bir futbolcu koronavirüse yakalandı

 

 

 

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