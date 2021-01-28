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28.01.2021 - 15:56 |

Bozgeyik asaleten Toto'nun başında

Spor teşkilatının başarılı bürokratlarından Bünyamin BOZGEYİK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına asaleten atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atama ve görevden alma kararları açıklandı. Kararlar, Resmi Gazetede de yayınlandı.

Bozgeyik asaleten Toto'nun başında
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Spor teşkilatının başarılı bürokratlarından Bünyamin BOZGEYİK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına asaleten atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atama ve görevden alma kararları açıklandı. Kararlar, Resmi Gazetede de yayınlandı.

20 yıldan bu yana Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunan ve son olarakta Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak görevini başarılı bir şekilde yürüten Bozgeyik, 2018'de şu anki Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan alarak vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine resmen atanmış oldu.

Felipe Melo iyileşme süreci hakkında konuştu
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