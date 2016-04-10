Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Branimir Poljac'a büyük vefa
10.04.2016 - 02:30 |

Branimir Poljac'a büyük vefa

Torku Konyaspor maç öncesinde eski futbolcularından Branimir Poljac’a büyük bir vefa örneği sergiledi.

Branimir Poljac'a büyük vefa
ABONE OL
Torku Konyaspor - Fenerbahçe: 2-1
Torku Konyaspor - Fenerbahçe: 2-1
Torku Konyaspor - Fenerbahçe: 2-1
Torku Konyaspor - Fenerbahçe: 2-1Haberin Tüm Fotoğrafları

Torku Konyaspor maç öncesinde eski futbolcularından Branimir Poljac’a büyük bir vefa örneği sergiledi. 6 yıl önce trafik kazası geçiren ve felç kalarak futbol hayatına son veren Poljac, F.Bahçe maçı öncesi misafir edildi.

Tesislerde futbolcularla birlikte olan Poljac, daha sonra taraftarlarla birlikte yemek yedi. Stada geçtiği anda Poljac için özel bir video gösterildi. Taraftarlar da “Evine hoş geldin Efsane’ pankartını astı. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan da maç öncesinde Poljac’a plaket sundu ve bütün takımın imzasının olduğu bir forma hediye etti.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber