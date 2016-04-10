Branimir Poljac'a büyük vefa

Torku Konyaspor maç öncesinde eski futbolcularından Branimir Poljac’a büyük bir vefa örneği sergiledi. 6 yıl önce trafik kazası geçiren ve felç kalarak futbol hayatına son veren Poljac, F.Bahçe maçı öncesi misafir edildi.

Tesislerde futbolcularla birlikte olan Poljac, daha sonra taraftarlarla birlikte yemek yedi. Stada geçtiği anda Poljac için özel bir video gösterildi. Taraftarlar da “Evine hoş geldin Efsane’ pankartını astı. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan da maç öncesinde Poljac’a plaket sundu ve bütün takımın imzasının olduğu bir forma hediye etti.