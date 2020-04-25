Brest - Soligorsk maçı canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle Misli.com’da!

Geçtiğimiz sezon BATE Borisov'un önünde şampiyon olup rakibinin 13 yıllık saltanatına son veren Brest, son olarak Vitebsk deplasmanında 1-0 mağlup oldu ve iki savunma oyuncusunu kaybetti. Gaby Kiki ve Yehven Khacheridi kırmızı kart cezalısı! Artem Bykov, Denis Duarte ve Georgios Katsikas'ın durumları ise maç saati netlik kazanacak...

Soligorsk'ta ise ilk 5 maçın tamamında sahada olan stoper Sergey Politevich, Slutsk yenilgisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. 98 doğumlu Zarija Lambulic bu sezon ilk kez ilk 11'de olacak. Henüz lig maçlarında gol sevinci yaşayamayan Darko Bodul önderliğindeki hücum hattına, kanatlardan Igor Ivanovic ve Sergey Balanovic'in destek vermeye devam etmesi bekleniyor...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Brest'in bu sezon iç sahada oynadığı 3 maç hem "İYX" bitti, hem de "KG VAR" oldu.

- İki takım arasında oynanan son 9 resmi maçın 6'sında 90 dakika içerisinde eşitlik bozulmadı.

- Soligorsk sezona 8/8 - 2.5 ALT ile başlamıştı. Geçtiğimiz hafta iç sahada Slutsk'a 2-1 kaybettiler ve "2.5 ALT serisi" sona erdi.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Brest galibiyeti!

%27'lik kesim bu maçta ev sahibinin 3 puanı hanesine yazdıracağını düşünüyor. %10'luk kesim ise "3.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve bol gollü bir maç beklentisi içerisinde...

MİSLİ.COM YORUMCUSU BURAK SARIASLAN'IN TERCİHİ...

Bu maçla ilgili çok fazla söze gerek yok. İki takım da gol anlamında ligin en az üreten takımlarından. Bu karşılaşmada 3 gol beklemek hayal olacaktır. Ev sahibinin son 9 maçının 2'si, konuk ekibin de aynı süreçte sadece 1'i "2.5 ÜST" bitti. Bu maç için en ideal tercih "2.5 ALT" olmalıdır.