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20.06.2018 - 02:30 |

Brezilya’dan VAR şikayeti

Rusya’nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası’nda uygulamaya konulan VAR teknolojisi ile ilgili tartışma çıktı.

Brezilya’dan VAR şikayeti
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Rusya’nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası’nda uygulamaya konulan VAR teknolojisi ile ilgili tartışma çıktı. İlk kez böylesine büyük ölçekli bir turnuvada kullanılan video yardımcı hakem uygulamasına Brezilya’dan itiraz geldi. Sambacılar, İsviçre ile yaptıkları ve 1-1 berabere kaldıkları ilk maçta Zuber’in, Miranda’ya faul yaparak gol attığını savundu. Gabriel Jesus’a penaltı yapıldığını iddia eden Brezilyalılar, bu pozisyonlarda neden VAR kullanılmadığını FIFA’ya sordu.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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