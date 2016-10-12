Brezilya, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Venezuella'yı 2-0 yendi

Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nde 5 karşılaşma oynandı.

Merida kentindeki Metropolitan Stadı'nda Venezuela ile Brezilya karşı karşıya geldi. Brezilya, Neymar'dan yoksun olarak çıktığı müsabakayı 8. dakikada Gabriel Jesus ve 53. dakikada Willian'ın kaydettiği gollerle 2-0 kazandı ve arka arkaya 4. galibiyetini alarak liderlik koltuğuna oturdu.

Suarez, Crespo'yu yakaladı

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen yıldız futbolcu Luis Suarez, Uruguay'ın deplasmanda Kolombiya ile 2-2 berabere kaldığı maçta kaydettiği golle CONMEBOL Elemeleri'ndeki gol sayısını 19'a çıkardı ve Arjantinli eski oyuncu Hernan Crespo'yu yakaladı.

Karşılaşmada, ev sahibi ekibin gollerini 14. dakikada Abel Aguilar ve 84. dakikada Yerry Mina kaydederken, Uruguay bu gollere 26. dakikada Cristian Rodriguez ve 72. dakikada Luis Suarez ile karşılık verdi.

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

Bu arada, grupta Şili konuk ettiği Peru'yu 2-1 mağlup ederken, Bolivya ev sahibi olduğu mücadelede Ekvador ile 2-2 berabere kaldı.

Arjantin, efsane futbolcularından Mario Alberto Kempes'le aynı adı taşıyan statta Paraguay'ı konuk etti. Sakatlığı süren yıldız oyuncu Lionel Messi'nin forma giymediği maçtan Paraguay, 18. dakikada Derlis Gonzalez'in golüyle 1-0 galip ayrılarak önemli bir sonuca imza attı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Sergio Agüero, karşılaşmanın 47. dakikasında Arjantin adına penaltı vuruşundan faydalanamadı. Arjantin, bu sonuçla grupta ikinci yenilgisini yaşadı. Paraguay ise 2 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

CONMEBOL 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av P

Brezilya 10 6 3 1 23 9 14 21

Uruguay 10 6 2 2 21 7 14 20

Ekvador 10 5 2 3 18 14 4 17

Kolombiya 10 5 2 3 15 12 3 17

Arjantin 10 4 4 2 11 9 2 16

Paraguay 10 4 3 3 10 12 -2 15

Şili 10 4 2 4 15 16 -1 14

Peru 10 2 2 6 11 19 -8 8

Bolivya 10 2 2 6 11 20 -9 8

Venezuela 10 0 2 8 9 26 -17 2